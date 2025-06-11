Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО, во вражеских пабликах начали активно циркулировать сведения — якобы повреждения роддома в Одессе и жилого дома в Харькове напрямую связано с работой украинской ПВО.

В ЦПД подчеркивают — вышеописанные тезисы не соответствуют действительности и одновременно носят манипуляционный характер, так как именно «освободители» постоянно обстреливают территорию Украины ракетами и дронами-камикадзе, а также сбрасывают КАБы.

В частности, в ночь на 11 июня, в Одессе, из-за российской дроновой атаки повреждены и разрушены объекты жилой инфраструктуры, роддом и станция экстренной медпомощи.

В Харькове, в эту же ночь, вражеские ударные беспилотники типа «Шахед» были сознательно нацелены захватчиками на обычные жилые дома.

Таким образом, подобные заявления российских пропагандистов — часть сознательной тактики, направленной на перекладывание ответственности: государство-террорист попросту стремится снять с себя вину за масштабные обстрелы и уничтожение гражданских объектов в Украине.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал о последствиях массированной дроновой атаки на Харьков.