Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Axios, в субботу, 14 июня, в США пройдут миллионные акции протеста против действий и указов президента США Дональда Трампа.

Разнообразные митинги состоятся не только как ответ на миграционную политику администрации Белого дома, но и направлены против военного парада в Вашингтоне, приуроченного к 79-летию Трампа и 250-летию ВС США.

В частности, субботней акцией под названием «Без королей» будут охвачены более 1 800 городов во всех 50 штатах, а также несколько соседних государств за пределами США. Такая массовость протестов инициирована сотнями продемократических общественных организаций, которые объявили — 14 июня необходимо указать на «абсурдность режима MAGA и клоунов». Лидеры протестующих подчеркнули:

…Трамп хочет танки на улицах и телевизионную демонстрацию доминирования на свой день рождения.

В соответствии с данными иноСМИ, затраты на проведение указанных митингов, вероятно, достигнет 45 млн долларов, если не брать во внимание затраты на безопасность.

Впрочем, одиозный президент США уже успел предупредить — любой формат протестов будет встречен с «очень большой силой».

Ранее мы писали о том, что Трамп уточнял условие, при котором США введут новый пакет антироссийских санкций.