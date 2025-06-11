Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства социальной политики Украины, потерянное пенсионное удостоверение можно с легкостью восстановить несколькими способами.

Восстановить удостоверение можно как в онлайн-режиме, так и при личном посещении ПФУ.

В онлайн-формате:

через web-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, достаточно заполнить заявление, прикрепить копии надлежащих документов, и выбрать удобное отделение для получения нового удостоверения;

с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» — в графе «В ПФУ» следует открыть пункт «Коммуникации в ПФУ», затем выбрать «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения» и выполнить аналогичные действия, как при оформлении посредством сайта.

Если удобнее переоформить все лично, следует обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ). При себе нужно иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и фотографию формата 3 на 2,5 сантиметра. После подачи заявки, удостоверение обычно изготавливается в течение месяца, и его можно будет забрать в выбранном отделении.

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