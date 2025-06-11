Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктором Трегубовым на YouTube-канале «Суспільне.Новини», сейчас на территории Днепропетровщины не фиксируется развертывания подразделений российско-оккупационных войск.

Исходя из слов Трегубова, еще с конца апреля/начала мая «вторая армия мира» интенсивно пытается выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями: речь идет об активизации захватчиков на Новопавловском и Покровском направлениях — именно здесь в последнее время наблюдается ухудшение ситуации, — в течение суток происходит не менее 50 боестолкновений с противником.

Военный добавил — российское командование продолжает прибегать к тактике малых пехотных групп: в составе 5-6 человек оккупанты пытаются «прощупать» некоторые участки фронта, закрепиться в каком-то здании или лесополосе, и потом ожидать переброски подкрепления.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что армия Путина продвинулась на Донецком и Луганском направлениях.