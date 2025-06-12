Как информирует «НБН» со ссылкой на положения «Налогового кодекса Украины», опубликованного на официальной странице Верховной Рады Украины, если гражданин владеет просторными апартаментами (квартирой/частным домом) государство потребует отдельно заплатить за излишнюю площадь (в 2025 году — за прошлый год).

Налог на недвижимость начисляется за каждый квадратный метр (м²) сверх установленной необлагаемой нормы. Освобождены от уплаты те, у кого:

квартира площадью до 60 м²;

дом до 120 м²;

совокупная площадь разного жилья — до 180 м²;

жилье повреждено, разрушено, расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории.

Если общая площадь жилья превышает вышеописанные нормативы, налог взимается только с «лишних» метров.

Пример: гражданин владеет квартирой площадью 70 м². С учетом нормы в 60 м², налог начисляется только за 10 м². Если местными властями установлена максимальная ставка — 1,5 процента от минимальной зарплаты (7 100 гривен на 1 января 2024 года), то сумма налога составит:

10 × 106,5 гривны = 1 065 гривен за год.

Также, после получения уведомления на уплату налога дается 60 дней, и:

при просрочке до 30 дней начисляется штраф в размере 5 процентов;

более 30 дней — штраф 10 процентов.

Ранее мы писали о том, какие средства освобождаются от налогообложения при перечислении на карту.