Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, из указанной численности только 250 000 «освободителей» можно считать погибшими или пропавшими без вести, что, тем не менее делает масштабы этих потерь крупнейшими для РФ со времен Второй мировой войны.

Например, только в течение первого полугодия текущего года, суммарное количество потерь путинских войск в Украине превысило 200 000 человек («двухсотыми» и «трехсотыми»). Согласно статистике Генштаба ВСУ, ежесуточные потери армии Путина в Украине достигли, в среднем, более 1 250 человек.

Аналитики британской разведки отмечают — возросшее количество раненых оккупантов значительно перегружает возможности сферы военной медицины РФ на всех уровнях, провоцируя дефицит персонала и трудности с обеспечением логистики.

Впрочем, российский генералитет готов смириться с постоянными высокими потерями личного состава в Украине, если этот фактор не станет негативно влиять на поддержку войны со стороны общественности и элиты РФ.

Ранее мы писали о том, как Сибига комментировал потери РФ, которые достигли 1 млн оккупантов.