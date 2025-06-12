Как информирует «НБН» со ссылкой на данные исследования (опрошено — 2 004 украинца), проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), большая часть граждан нашей страны считают повторное президентство Дональда Трампа провалом для Украины.

В частности, в конце мая/начале июня текущего года, отношение украинцев к внешней политике Трампа претерпело изменения:

72 процента респондентов считают — действия главы Белого дома негативно сказываются на Украине;

16 процентов опрошенных имеют обратную позицию.

При этом, большинство украинцев (63 процентов), все еще продолжают позитивно относиться к населению США в целом, а негативно — 29 процента.

Сформировалось существенное различие, если брать отношение украинцев к обычным американцам/руководству США:

90 процентов не считают население Соединенных Штатов виноватыми в сомнительной политике Белого дома (3 процента — наоборот);

68 процентов плохо относятся к администрации США (хорошо — 24 процента).

Фото — kiis.com.ua

Фото — kiis.com.ua

Ранее мы писали о том, что соцопрос показывал, какой процент украинцев считает себя счастливым.