Как пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ», от спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко прозвучало пояснение – слухи о том, что пограничники не выпускают за пределы Украины детей с ламинированными свидетельствами о рождении, в основном, не соответствуют действительности.

Исходя из слов Демченко, ламинирование свидетельства о рождении не может быть основанием для отказа в пересечении границы. Но, если у пограничников появляются обоснованные подозрения, касающиеся подлинности данного документа, защитники располагают правом на проведение дополнительной проверки свидетельства.

Отдельно представитель ГПСУ уточнил – нормами действующего законодательства Украины не запрещается ламинирование указанного документа, но для предотвращения потенциальных задержек при оформлении выезда, следует избегать «закатывания свидетельства в пластик».

В частности, в пунктах пропуска через госграницу, документация принимается без обложки, а ламинат ней является. Подобное требование внесено в пункт 12 постановления Кабмина под номером 57, потому возможны различные, не всегда однозначные трактовки пограничниками.

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