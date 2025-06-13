Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению президента «Центра глобалистики «Стратегия XXI»»/эксперта в сфере международных энергетических отношений и безопасности Михаила Гончара, в войне между Израилем и Ираном, Москва станет действовать политико-дипломатическими методами, и будет оказывать прямой военной помощи Тегерану.

Исходя из слов Гончара, Кремль осознает границы возможностей США, в особенности, на фоне текущей политики администрации Белого дома, похожей на «псевдомиротворческие маневры» и увязшей во внутреннем кризисе. По указанным причинам, Москва не будет ввязываться в открытые военные действия в конфликте между Израилем и Ираном, приняв выжидательную позицию.

Кроме того, если Иран и решится на ответную ракетную или дроновую атаку, реакция США и союзников, как продемонстрировали предыдущие события (осенью 2024 года), не заставит себя долго ждать. В подобной ситуации, Россия предпочтет действовать исключительно политико-дипломатическими способами, продолжая учитывать фактор взаимодействия с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время, российская верхушка может пытаться подтолкнуть Тегеран к более радикальным шагам, поскольку заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, особенно, в зоне Персидского залива. Один из потенциальных сценариев — перекрытие Ираном судоходства в Ормузском проливе. Впрочем, Иран, по мнению эксперта, понимает лимиты своих возможностей и опасности чрезмерного обострения ситуации в регионе.

Ранее мы писали о том, как Трамп комментировал массированные авиаудары Израиля по объектам в Иране.