Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Нацполиции, правоохранители приступили к проведению в Украине глобальной общегосударственной специальной операции, направленной на борьбу с незаконным оборотом оружия/боеприпасов.

Как стало известно, в разных областях нашей страны прошли более 500 обысков по месту жительства подозреваемых в вышеописанных нарушениях законодательства.

В Нацполиции добавили — серия указанных контрмер нацелена на повышение уровня безопасности в украинском социуме. В частности, спецоперация позволит предотвратить преступления, напрямую связанные с применением нелегального оружия, включая незаконный оборот вооружения и боеприпасов.

В данной операции, помимо сотрудников Нацполиции, задействованы Офисом Генпрокурора и прочие представители правоохранительных органов. Дополнительные детали, касающиеся результатов масштабного «мероприятия», появятся после завершения всех следственных действий.

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