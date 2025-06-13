Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), «освободителям» удалось захватить село Алексеевка Хотинской поселковой общины в Сумском районе, но последующее продвижение противника сдерживается Силы обороны нашей страны — защитники активно наносят удары по российскому плацдарму южнее и юго-западнее указанного населенного пункта.

Исходя из данных ISW, «вторая армия мира» на днях продвинулась северо-западнее Кондратьевки и в периметре центральной части этого населенного пункта, а также переместилась южнее Андреевки.

Если верить российским «военкорам», путинские войска смогли продвинуться в Яблуновке, а ВСУ — эффективно контратаковали оккупантов под Кондратьевкой, Новониколаевкой и Юнаковкой.

Подобные «успехи» российско-оккупационных войска в приграничье Сумской области стали возможны, так как захватчики вдвое превосходят численностью личный состав Сил обороны Украины, задействованный на этом направлении.

Также, оккупанты атакуют на Сумщине, игнорируя колоссальные потери: только 8 из 100 «хороших русских», брошенных на штурмы Кондратьевки, выжили, после чего командование ВС РФ незамедлительно отправило уцелевших в новое наступление.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали ключевые последствия сокращения военной помощи США Украине.