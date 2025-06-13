Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал соавтора документа нардепа Алексея Гончаренко, стали известны некоторые положения данного законопроекта, зарегистрированного в ВРУ под номером 13365.

В частности, предлагается дополнить «Уголовный кодекс Украины» новой статьей, предусматривающей:

не вызов/несвоевременный вызов «скорой» во время пребывания военнообязанного в помещении/территории ТЦК/СП — наказывается штрафом в размере 100 000 прожиточных минимумов (ПМ) граждан/исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы на 2-4 года, если халатность привела к негативным последствиям/постоянной потере трудоспособности мобилизованной особой, на более чем на 25 процентов, или лишением свободы до 3 лет, если спровоцировала смерть «призывника»;

применение физической силы/уничтожение/повреждение имущества должностным лицом/сотрудником ТЦК/СП при осуществлении мобилизационных мероприятий по отношению к гражданам — штраф в размере от 100 000 до 250 000 ПМ граждан или исправительные работы до 2 лет/ограничение свободы до 2 лет, включая компенсацию потери имущества потерпевшего, и одновременное понижение в звании на 1 степень, включая запрет занимать определенные должности сроком на 1-3 года/без такового;

угроза убийством/причинение телесных повреждений/побоев должностным лицом/военным ТЦК/СП в период проведения мобилизации — ограничение свободы на 1-3 года или содержание в дисциплинарном батальоне сроком до 2 лет, если это привело к негативным последствиям/ полной потере трудоспособности лица не исключая компенсацию полного курса лечения потерпевшего, или лишение свободы от 3 до 7 лет и понижением в звании на 1-3 степени и запретом занимать определенные должности до 3 лет, или лишением звания и запретом занимать определенные должности от 3 до 5 лет.

Ранее мы писали о том, что Стефанчук отвечал, планирует ли Рада снижать возраст мобилизации.