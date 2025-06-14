Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», от практикующего адвоката Марии Ганиной прозвучало пояснение — если ФЛП, находясь на воинской службе, прекратил ведение коммерческой деятельности, ему не следует отчислять налоги и сборы в пользу государства.

Исходя из слов Ганиной, мобилизованные физлица-предприниматели (ФЛП), освобождаются от начисления, уплаты налогов и подачи налоговой отчетности на весь период их военной службы. Это касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога и военного сбора.

Подобное освобождение распространяется именно на те налоги, которые уплачивает ФЛП за себя. В составе соответствующей отчетности по налогу на доходы физических лиц/единому налогу, такие обязательства не отражаются.

Если мобилизованный ФЛП имеет наемных работников, он может уполномочить другую особу осуществлять выплаты зарплаты своему персоналу на период прохождения службы. Однако, при этом с доходов в виде зарплаты необходимо начислять и удерживать все обязательные налоги и сборы — в частности, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор.

Таким образом, освобождение касается исключительно налогов самого физлица-предпринимателя, но не распространяется на обязательства, связанные с выплатами заработной платы работникам.

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