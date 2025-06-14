Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, на рассвете этого выходного дня, 14 июня, «вторая армия мира» осуществила очередную воздушную атаку на административный центр региона, город Запорожье.

Исходя из слов Федорова, субботним утром, государство-террорист атаковало Запорожье 14 дронами-камикадзе типа «Шахед».

В результате российского дронового обстрела, загорелись здания гуманитарного предприятия. Кроме того, зафиксированы повреждения автотранспортных средств, магазина и остановки общественного транспорта. Взрывной волной выбиты окна в жилых многоэтажках.

Чиновник добавил — ранения различной степени тяжести получили два сотрудника Нацполиции. Медики успели оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Масштабы разрушений после утренних ударов страны-агрессора по запорожью можно увидеть ниже:

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Офисе Генпрокурора ответили, какие категории военнопленных Украина не отдает на обмен.