Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Генштаба ВСУ, этой ночью подразделениям Сил беспилотных систем, взаимодействующим с прочими составляющими СОУ, удалось поразить ряд объектов российского военно-промышленного комплекса, которые производили взрывчатые вещества.

Как стало известно, серией украинских дроновых атак «задеты» мощности АО «ННК» (Самарская область). Указанный объект является ведущим предприятием РФ, изготавливающим компоненты взрывчатых веществ: в периметре химзавода зафиксировано несколько взрывов и масштабное возгорание в промзоне.

Идентично поражен комбинат «Невинномысск» на Ставрополье — объект производил базовые компоненты для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.

Таким образом, оба предприятия, больше не смогут эффективно поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины: как минимум известно о ряде мощнейших взрывов и бесполезной работе ПВО противника непосредственно в районах целей.

Ранее мы писали о том, что в НАТО заявляли о неготовности к симметричной войне с сильным противником в краткосрочной перспективе.