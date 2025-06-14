Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Українського радіо», от замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко прозвучало заявление, весь вышеописанный процесс обязательно будет прозрачным, понятным и контролируемым самим военнообязанным.

В частности, одним из ключевых приоритетов сейчас является внедрение онлайн-штрафов через госприложение «Резерв+». В Раде уже одобрили закон, позволяющий оплачивать штрафы за нарушения правил воинского учета с 50-процентной скидкой (вместо 17 000 гривен можно отчислить в госприложении 8 500 гривен). Черногоренко подчеркнула — такая «привилегия» станет работать аналогично скидке на штрафы за нарушения ПДД.

Следующий схожий шаг — возможность прохождения ВЛК (военно-врачебной комиссии) в удобном для военнообязанного медицинском учреждении (выбор — через «Резерв+»). В целом, цель «цифрового» проекта предусматривает существенную оптимизацию взаимодействия с военной системой, и сделает процесс удобным, чтобы гражданам было «проще выполнять свой долг перед государством».

Однако, полноценный запуск указанного функционала запланирован не ранее, чем через 3-4 недели.

Отметим, что в конце мая, в «свежей» версии госприложения «Резерв+» появились два новых сервиса: отображение сведений об инвалидности и сохранение предыдущего варианта военно-учетного документа после обновления.

Ранее мы писали о том, что в Раде раскрывали детали законопроекта об уголовной ответственности для сотрудников ТЦК.