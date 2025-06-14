Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Business Insider, от верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО по вопросам трансформации адмирала Пьера Вандье прозвучало заявление — Североатлантическому Альянсу необходима модернизация, чтобы стать реальной боевой мощью в реалиях 21 века.

Исходя из слов Вандье, оборонному блоку следует оперативнее наверстывать упущенное и подготовиться к участию в симметричном конфликте/войне с равнозначным противником. На текущий момент в НАТО позабыли все ключевые принципы ведения указанной разновидности войны, но понимают в какой сфере требуется экстренное реинвестирование: речь идет об оборонной промышленности Европы, которая приходила в упадок годами, и сейчас быстро модернизировать ВПК ЕС чрезвычайно сложно.

В частности, на процесс производства современных военных платформ (от кораблей до авиации и ракет) уходят десятки месяцев: например, цикл изготовления одного F-35 занимает около 1,5 лет. Впрочем, некоторые страны, находящиеся на северном и восточном флангах НАТО, то есть граничащие с РФ, успели нарастить расходы на оборону и несколько усилить защиту, но и этого недостаточно.

Вандье акцентировал:

…Если боевые действия начнутся до того, как НАТО будет готово, у нас возникнут серьезные проблемы.

Таким образом, Североатлантическому Альянсу необходимо не столько финансирование, сколько политическая воля, время и стратегический тип мышления для осуществления трансформации в большую военную силу.

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