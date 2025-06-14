Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале главы Сумской ОВА Олега Григорова, накануне, 13 июня, представители Совета обороны и военное командование проанализировали изменения в текущей ситуации с безопасностью, и определились с первоочередными задачами, направленными на усиление обороноспособности данного региона.

Как стало известно, приняты решения о:

привлечении дополнительных сил и средств для возведения фортификационных сооружений;

укрытии важных объектов антидроновыми сетками;

обеспечении приоритетных потребностей подразделений Сил обороны, выдвинутых на передовые позиции.

Кроме того, местные власти смогли привлечь 8 млн гривен для закупки дронов, которые предоставят подразделениям ВСУ, защищающим Сумское направление.

В отдельном контексте рассмотрена тема, касающаяся усиления системы ПВО области: найдены средства, за которые приобретут дополнительное оснащение.

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