Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале главы Сумской ОВА Олега Григорова, накануне, 13 июня, представители Совета обороны и военное командование проанализировали изменения в текущей ситуации с безопасностью, и определились с первоочередными задачами, направленными на усиление обороноспособности данного региона.
Как стало известно, приняты решения о:
- привлечении дополнительных сил и средств для возведения фортификационных сооружений;
- укрытии важных объектов антидроновыми сетками;
- обеспечении приоритетных потребностей подразделений Сил обороны, выдвинутых на передовые позиции.
Кроме того, местные власти смогли привлечь 8 млн гривен для закупки дронов, которые предоставят подразделениям ВСУ, защищающим Сумское направление.
В отдельном контексте рассмотрена тема, касающаяся усиления системы ПВО области: найдены средства, за которые приобретут дополнительное оснащение.
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