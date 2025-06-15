Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), «вторая армия мира» стремится выйти на админграницу Донецкой и Днепропетровской областей, одновременно продвигаясь одновременно с ряда направлений/флангов.

В частности, путинские войска намереваются зайти в Днепропетровскую область (предварительно сконцентрировав силы у Новопавловки):

через село Ореховое (восточнее Новопавловки);

через село Дачное (юго-восточнее Новопавловки) — для поддержки атак с востока;

с юго-востока, вдоль трассы Т-0428 (Курахово — Новопавловка).

Аналитики ISW отмечают — подразделениям ВСУ удается проводить контрнаступление на этом участке фронта: защитники несколько продвинулись на восточной окраине Алексеевки и восточнее Новопавловки, отбросив захватчиков на исходные позиции, тем самым минимизировав темпы перемещения противника.

В Институте войны акцентировали:

…[Оккупанты] пытаются продвигаться на север, в направлении Днепропетровской области и населенных пунктов Новопавловка и Ивановка, вдоль реки Мокрые Ялы, к северу от Большой Новоселки.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, как в ISW и DeepState анализировали ситуацию на Сумском направлении.