Как информирует «НБН» со ссылкой на аккаунт главы Белого дома Дональда Трампа в соцсети Truth Social, США не имеют прямого отношения к ночному массированному удару армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) по Ирану.

В частности, в ночь на воскресенье, 15 июня, ЦАХАЛ осуществил авиаудар по штаб-квартире Минобороны Ирана в Тегеране, повредив административный корпус. Также, армия Израиля атаковала нефтехранилище и топливное хранилище под столицей Ирана.

Исходя из слов Трампа, Пентагон не поддерживал вышеописанное «нападение» ЦАХАЛа на Иран, однако, если Тегеран попытается каким-либо способом ответить США, — на это государство Ближневосточного региона «обрушится вся военная мощь Америки на таком уровне, которого раньше не видели».

Глава Белого дома подчеркнул — Вашингтон намерен отыграть посредническую роль в завершении «кровавого» израильско-иранского конфликта, и «легко» заключит мирное соглашение между Тегераном и Иерусалимом.

Ранее мы писали о том, что в Израиле возросло количество жертв ночной атаки Ирана.