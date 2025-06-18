Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии, странам, которые продолжают импортировать российскую нефть (речь идет о Венгрии и Словакии), необходимо подготовить планы диверсификации, предусматривающие постепенный отказ от приобретения российского «черного золота» до конца 2027 года, а «голубого топлива — до 1 января 2026 года.

В соответствии с существующими краткосрочными контрактами, заключенными с РФ, поставки российского газа в ЕС будут полноценно прекращены не позднее 17 июня 2026 года, и срок действия подобных договоренностей не будет пролонгирован.

Однако, некоторым странам-членам Европейского Союза, у которых нет выхода к морю (Венгрия и Словакия) позволят не прерывать коммерческие отношения с государством-террористом: Будапешту и Братиславе разрешат покупать российское «голубое топливо» в рамках вышеописанных контрактов до декабря 2027 года.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в МИД Украины отреагировали на требование РФ уничтожить все предоставленное Западом оружие.