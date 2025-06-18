Как информирует «НБН» со ссылкой заявление, озвученное главой МВД Украины Игорем Клименко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», на процедуру идентификации (анализ ДНК) около 6 000 тел защитников нашей страны, уйдет более года.

Исходя из слов Клименко, он может лишь дать приблизительную оценку ситуации, поскольку процесс анализирования останков наших бойцов все еще продолжается. В частности, необходимо находятся изучить части тел защитников, и понять, — «сколько их на самом деле содержится в пакетах, которые нам передала российская сторона». Впрочем, даже по самым скромным предварительным подсчетам украинских специалистов, на идентификацию понадобится, как минимум, от 13 до 14 месяцев.

Глава МВД добавил — на текущий момент группы судебно-медицинских экспертов, следователей и прочих профильных служб, работают в три смены, стремясь максимально ускорить данный процесс.

Ранее мы писали о том, что в Минюсте раскрывали количество осужденных украинцев, мобилизованных в ВСУ.