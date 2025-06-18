Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт ГУ Государственной налоговой службы (ГНС) в Сумской области, следует обязательно учитывать налогообложение доходов физлиц с коммунальных платежей, если эти суммы включены в арендные цены дома/квартиры.

В частности, доходом с источником происхождения в нашей стране считается любая прибыль, полученная резидентами/нерезидентами от деятельности в пределах Украины. Эти правила затрагивают доходы от аренды/найма недвижимого имущества, расположенного в Украине, независимо от гражданства арендодателя/арендатора.

В соответствии с «Гражданским кодексом Украины», по надлежащему договору арендодатель передает имущество съемщику во временное платное пользование, а размер платы устанавливается соглашением.

Если физлицо сдает недвижимость, агентом по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выступает арендатор, который обязан начислить, удержать и перечислить средства в госбюджет до или во время выплаты дохода арендодателю.

Ставка НДФЛ составляет 18 процентов (согласно пункту 167.1 статьи 167 «Налогового кодекса Украины»).

Важно: даже если арендодатель получает от арендатора сумму, включающую коммунальные платежи, с этой суммы также удерживается налог. Налоговый агент обязан своевременно и в полном объеме уплачивать налоги с доходов физических лиц при аренде недвижимости.

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