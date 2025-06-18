Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина прозвучало пояснения — для высадки на побережье Одессы и последующего захвата города, «второй армии мира» необходимо сконцентрировать значительный объем сил и средств, чего на текущий момент — не наблюдается.

Исходя из слов Волошина, российская верхушка проявляет высокую степень интереса к оккупации Одессы и юга Украины, но для осуществления высадки, оккупантам потребуется сосредоточить значительные силы. Кроме того, если «освободители» решатся наступать на Одессу сухопутным путем, им придется форсировать реку Днепр и захватить Херсон и Николаев — это огромное расстояние, пройти которое, — практически невыполнимая задача.

Военный напомнил — армия Путина не в состоянии оперативно захватить меньшие населенные пункты, например, Часов Яр или Торецк, а значит идея РФ, касающаяся быстрого захвата Одессы, — не более, чем пропагандистские выдумки.

Спикер Сил обороны Юга подчеркнул — Одесса и прилегающие районы регулярно подвергаются ракетно-дроновым атакам, но город удерживают оборону, поскольку имеет мощные фортификации, а на побережье возведена оборонительная линия для противодействия десантным операциям противника — у моря расположены огневые точки и укрепления.

Впрочем, Волошин подвел черту: угрозу высадки ВС РФ не следует игнорировать — враги могут действовать коварно, с разных направлений, в том числе, и о стороны Приднестровья, где дислоцируется российские войска.

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