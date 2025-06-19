Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», от директора энергетических программ «Центра Разумкова» Владимира Омельченко прозвучало заявление — если дестабилизация на рынке, вызванная опасностью судоходства в районе Ормузского пролива, продлится в течение нескольких недель, стоимость бензина на АЗС Украины может существенно вырасти.

Исходя из слов Омельченко, вследствие вышеописанной нестабильности, цена за баррель нефти вырастет до 75-80 долларов (вместо 60-65 долларов), плюс-минус несколько процентов, что, безусловно, отразится на стоимости бензина на украинских заправках.

В частности, цены на бензин в Украине уже понемногу повышаются, но, поскольку инерционное воздействие еще полноценно не дошло до «наших нефтепродуктов», заметную роль придется отыграть Антимонопольному комитету, чтобы не допустить обогащения недобросовестных АЗС на «сверхприбыли». Впрочем, насколько эффективно отработает данная госструктура — пока малоизвестно.

Эксперт добавил — если вышеописанный комитет не станет работать удовлетворительно, то вероятен достаточно «мощный скачок» цен на АЗС Украины, — до 65 гривен/литр за бензин марки «А-95», или:

…Возможно и выше.

Ранее мы писали о том, что банкир прогнозировал курс иностранных валют на 16-22 июня.