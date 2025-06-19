Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Bloomberg, ряд высокопоставленные американских функционеров не исключает нанесение серии ударов по инфраструктуре Ирана в течение ближайших дней.

Исходя из слов источников, вышеописанное решение еще можно пересмотреть, поскольку процесс конфиденциальных обсуждений не достиг финальной стадии. Впрочем, некоторые чиновники США полагают — удар по Ирану может состояться уже на этим выходных (21-22 июня), поскольку руководство неуказанных федеральных агентств уже начало подготовку к осуществлению данной атаки.

Кроме того, Трамп на протяжении последних дней публично размышляет над тем, следует ли нанести удары по Ирану. В частности, днем ранее, 18 июня, американский лидер открыто сообщил журналистам, что имеет «идеи, что делать», но намерен принять «окончательное решение за секунду до того, как оно будет нужно», так как ситуация в Ближневосточном регионе очень изменчива.

Ранее мы писали о том, удалось ли лидерам G7 переубедить Трампа изменить отношение к РФ.