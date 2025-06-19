Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», от спикера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрея Юсова прозвучало пояснение — утверждения российской пропаганды, касающиеся того, что у Украины практически не осталось пленных захватчиков, на самом деле не соответствуют действительности.

Исходя из слов Юсова, такие «вбросы» пропагандистов страны-агрессора являются явной ложью, и разгоняются с целью сеяния паники и уныния в украинском социуме. Кроме того, данная дезинформационная кампания направлена на наращивание «патриотических» настроений в российском обществе.

Спикер ГУР добавил — в российских застенках нет «десятков тысяч» защитников нашей страны, но в Украине остаются тысячи российских военнопленных.

Юсов резюмировал:

…Работа по пополнению обменного фонда будет продолжена, несмотря на различные манипуляции.

Ранее мы писали о том, что Клименко отвечал, какие сроки потребуются для идентификации тел защитников, которые передала РФ.