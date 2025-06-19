Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина» в Министерстве национального единства сообщили вице-премьер-министр/глава данного ведомства Алексей Чернышов в действительности находится в плановой командировке, посещая различные страны Европейского Союза, то есть «вброс» РФ — абсолютная ложь.

Исходя из сведений, предоставленных пресс-службой Миннацединства, командировка Чернышева не вышла за рамки штатного режима, и следует обратить внимание — схожие рабочие визиты являются стандартной частью работы вице-премьер-министра.

Также, публикации в соцсетях Чернышова (по состоянию на 18 июня) подтверждают — чиновник не просто находится за границей, но и участвовал во встрече с генсеком Евросовета Аленом Берсе, что можно увидеть на фотоснимке ниже:

Фото — interfax.com.ua

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