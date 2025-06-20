На протяжении последних двух суток, в медиапространстве циркулируют слухи — глава отечественного Министерства национального единства Алексей Чернышев уехал с рабочим визитом в ЕС, но отказался возвращаться в Украину.

Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал нардепа Алексея Гончаренко, от премьер-министра Дениса Шмыгаля прозвучало заявление — он подписал документы, разрешающие продолжительную командировку вице-премьер-министра/главы Министерства национального единства Алексея Чернышова.

Исходя из лаконичных слов Шмыгаля, до завершения европейской командировки (проходит в штатном режиме) Чернышева осталось не так много времени — чиновник должен вернчть в Украину «до конца этой недели» (21-22 июня).

Следует отметить, что около месяца назад, сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Чернышова, спустя почти год после получения первого судебного предписания. Такие мероприятия обоснованы — речь идет о деле, касающемся возможного получения взятки Чернышовым и его окружением от собственника группы компаний «KSM-Group», застройщика Сергея Копыстыри.

Ранее мы писали о том, как в Миннацединства комментировали слухи о бегстве главы ведомства Чернышова за границу.