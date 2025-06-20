Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, вышеописанные корректировки норм законодательства призваны возвратить справедливость для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые защищают страну на фронте.
Исходя из слов Гетманцева, указанные изменения выглядят так: ФЛП, проходящие военную службу по контракту или в рамках мобилизации, освобождаются от уплаты НДФЛ (налог на доходы физлиц), единого налога, военного сбора и ЕСВ (единый социальный взнос). Эти «привилегии» применяются автоматически — Государственная налоговая служба (ГНС) получает данные о статусе военнослужащего без участия самого ФЛП. Также отменено прежнее 10-дневное ограничение на подачу подтверждающих документов о мобилизации/службе по контракту.
После демобилизации ФЛП предоставляются дополнительные льготы:
- 150-дневный срок — на подачу отчетности без штрафных санкций;
- 180-дневный срок — на отчисление налогов за работников (без штрафов и пени).
Все налоговые задолженности, накопленные за время службы физлица-предпринимателя, подлежат списанию.
Если регистрацию плательщика единого налога отменили из-за долгов, ГНС обязана восстановить ее — с даты аннулирования.
В случаях, когда у ГНС нет сведений о статусе военнослужащего, предприниматель может подать заявление самостоятельно. Сроков для подачи нет, а все льготы и права сохраняются в полном объеме.
Гетманцев акцентировал:
…Эти же правила — и в «Законе о ЕСВ».
Ранее мы писали о том, что в ГНС объясняли, как облагается налогом «коммуналка» при аренде жилья.
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