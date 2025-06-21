Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, на протяжении минувших 24 часов, «вторая армия мира» смогла продвинуться на Донетчине в районе ряда населенных пунктов.

Как стало известно, путинские войска достигли некоторых «успехов» на Новопавловском направлении, пролегающем вдоль административных границ прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областей.

На вышеуказанном участке передовой, захватчики продвинулись под Новоукраинкой, расширив опорный плацдарм у рубежей с Днепропетровским регионом, а также переместились в окрестностях Шевченко, тем самым приблизившись к админгранице Днепропетровщины в еще одной точке соприкосновения, что можно рассмотреть на актуальной карте боевых действий ниже:

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали о ситуации на Сумском и Харьковском направлениях.