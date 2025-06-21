Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению авиаэксперта, члена общественного совета при Госавиаслужбе Богдана Долинце, «вторая армия мира» может готовить новые одновременные удары сотнями дронов-камикадзе Shahed, но для осуществления указанного сценария, стране-агрессору потребуется около недели.

Исходя из слов Долинце, ежемесячно военно-промышленный комплекс РФ производит 5 000 различных видом беспилотников, из которых 2 700 — БПЛА типа «Шахед». Также, армия Путина научилась выпускать по Украине стаи таких ударных беспилотников, предварительно накапливая воздушные средства, после чего осуществляя скоординированную атаку.

Эксперт добавил — наиболее массированный дроновый удар по Украине состоял из 500 беспилотников, но, с учетом российского подхода к этим атакам, противник в состоянии довольно оперативно увеличить количество средств поражения до 800-1000 к осени 2025 года.

Ключевое ограничение, пока не позволяющее РФ применять такой потенциал, — темп подготовки операторов, которые смогут запускать беспилотные системы.

Долинце резюмировал:

…Если говорить именно об атаке 800 единиц, то России может понадобиться от 5 до 7 дней, чтобы собрать необходимое количество беспилотников для такой атаки.

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