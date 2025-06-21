Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и видеоматериал, обнародованные в официальном Telegram-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), спасателям удалось найти 5-летнего мальчика, поиски которого продолжались более 72 часов.

Как стало известно, сегодня, в субботу, 21 июня, около 6 часов утра, специалисты Специального авиационного отряда «чрезвычайников», используя дрон, смогли обнаружить местонахождение пропавшего мальчика.

Также, с начала поисково-спасательной операции, спасатели успели обследовать 5 500 Гектаров местности, из которых 4 600 Гектаров занимает лесной массив. Кроме того, с помощью дронов проведен мониторинг не менее 8 902 Гектаров территории.

Помимо всего вышеописанного, водолазам пришлось обследовать дно и поверхность 12 водоемов, суммарной площадью 7 700 квадратных метров, а также изучить 155 Гектаров прибрежной зоны.

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