Как информирует «НБН» со ссылкой на материал FoxNews, от главы Белого дома Дональда Трампа прозвучало заявление — в переговорах между Украиной и Россией удалось добиться «незначительного прогресса».

Исходя из слов Трампа, подобные несущественные «успехи» стали возможны благодаря тому, что он по-прежнему остается миротворцем, иногда показывающим свою жесткую позицию касательно не только Украины, но и РФ.

Впрочем, на текущий момент внимание США сфокусировано не на Украине, а на Иране, которому выставили «дедлайн в 2 недели» для заключения «ядерного соглашения». При этом, Трамп отказался уточнять, означает ли такая 2-недельная пауза, что после истечения данного срока, армия США присоединится к военной операции Израиля.

Отдельно глава Белого дома акцентировал — страны Европы не смогли помочь в урегулировании конфликта Ирана и Израиля, так как Тегеран намерен «разговаривать» только с Вашингтоном.

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