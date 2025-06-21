Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», от главы Министерства энергетики Германа Галущенко прозвучало заявление — из-за российских атак на объекты газодобычи, Украине придется существенно нарастить импортирование «голубого топлива».

Исходя из слов Галущенко, на текущий момент ведомство заключило ряд «финансово подтвержденных» договоренностей, предусматривающих дополнительную поставку почти 3 млрд кубометров газа. Министр убедительно заверил — риска нехватки газа в Украине не прогнозируется, то есть население зимой не замерзнет.

Чиновник добавил, что «голубым топливом» Украина будет обеспечены обязательно в необходимом объеме, и речь идет не только об отоплении, но и запасах для стабильной энергогенерации.

При этом, по мнению Алексея Кучеренко, нардепа от фракции «Батьківщина», первого зампредседателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, дефицит газа в 2 млрд кубов спровоцирован обстрелами РФ, но остальные 3 млрд кубов — последствия бездарного руководства (продавали отечественное «голубое топливо» пока оно было дешевым, и покупали европейское в период максимального подорожания) всеми главами «Нафтогаза», — Чернышовым, Коболевым и Витренко.

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