Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Times of Israel, этим утром, 22 июня, Иран осуществил воздушную атаку на гражданскую инфраструктуру Израиля, выпустив, как минимум, 27 баллистических ракет, что, якобы, является лишь первым ответом на вышеописанные действия США.

В соответствии с данными армии обороны Израиля (ЦАХА), иранский обстрел проводился волнообразно, в два этапа: поначалу исламисты выпустили 22 ракеты, а затем еще 5. Ракетами, в основном, поражены районы в северной и центральной частях Израиля, в частности, город Хайфа.

В Службе экстренной медицинской помощи «Маген Давид Адом» сообщили — бригады специалистов работают на более чем десяти местах «прилетов» в Хайфе, и, ранены по меньшей мере, 11 человек.

В медцентре «Ихилов» (Тель-Авив) дополнили — пять человек (включая двоих детей) обратились за помощью в отделение неотложной медпомощи после ракетного обстрела.

Эксперты отмечают — это первый случай массированного применения Ираном баллистических ракет против Израиля в течение последних суток, и явно спровоцирован американской атакой на иранские ядерные объекты.

Ранее мы писали о том, как в ООН комментировали авиудары США по ядерным объектам Ирана.