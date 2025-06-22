Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в южной части Донецкой области (Новопавловское направление), вдоль административных границ Днепропетровской и Запорожской областей, «вторая армия мира» недавно продвинулась в восточных районах населенного пункта Запорожье, и, судя по всему, захватила указанное село.

Если верить оборонному ведомству страны-агрессора, накануне, 21 июня, «освободители» оккупировали вышеописанный населенный пункт. Также, так называемые российские «военкоры» добавили — путинские войска постепенно продвигаются по направлению от Запорожья к Ялте и Зиркам, и намерены идентично переместиться от Комара к Поддубному.

Кроме того, по мнению американских военных аналитиков, российско-оккупационные войска продвинулись в западной части Шевченко, и, предположительно, взяли под контроль этот населенный пункт, что можно рассмотреть на карте боевых действий, размещенной ниже:

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что Путин грозил «возобновлением конфликта», если Киев не признает четыре региона российскими.