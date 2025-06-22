Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснения, обнародованное на официальной странице Государственной налоговой службы Украины (ГНС), вне зависимости от даты приобретения пенсионного статуса, ФЛП необходимо отчислить ЕСВ в полноценном объеме за месяц выхода на «заслуженный отдых».

В ГНС пояснили — у физлиц-предпринимателей нередко возникает вопрос: «если ФЛП, например, получил статус пенсионера 15 июня, можно ли заплатить ЕСВ лишь за часть месяца?» Ответ однозначный — нет. Единый соцвзнос подлежит уплате в полном объеме вне зависимости от даты получения пенсионного статуса или прекращения предпринимательской деятельности.

Однако уже начиная с первого числа месяца после назначения пенсионного пособия (по возрасту, выслуге лет или инвалидности), ФЛП освобождается от обязательства уплачивать ЕСВ.

При этом, отдельно уведомлять ГНС о получении права на пенсию не требуется. Данные о новых пенсионерах автоматически передаются в налоговую службу ПФУ.

Подобные критерии распространяются на всех граждан:

оформивших пенсию по возрасту;

приобретших право на пенсию по выслуге лет;

получивших статус лица с инвалидностью;

достигших возраста, установленного статьей 26 ЗУ № 1058-4.

Отметим, что на этот год «стартовый» размер ЕСВ для предпринимателей составляет 1 760 гривен/ежемесячно (22 процента от минимальной зарплаты). Эти средства идут на формирование страхового стажа и обеспечение будущих пенсионных выплат.

Ранее мы писали о том, что в ВРУ раскрывали детали закона, который освобождает военнослужащих ФЛП от уплаты налогов.