Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CENSOR.NET, от главкома ВСУ Александра Сырского прозвучало заявление — Курская операция дала возможность оттянуть почти 70 000 российских и северокорейских солдат с приоритетных участков фронта, пока СОУ перегруппировали подразделения.

В частности, учитывая вышеописанную ситуацию, российский генералитет пересмотрел задачи для еще одной ударной группировки армии Путина (общая численность — 50 000 человек, входящих в состав десантных дивизий, основных бригад ВС РФ, 177 полка морской пехоты Каспийской флотилии и прочих подразделений) сосредоточив главные силы на Северослобожанском направлении.

На указанном направлении «освободители» пытаются вести наступление, которой, на ткущем этапе, остановлено в пределах Кондратьевки, Андреевки, Яблоновки и Юнаковки (Сумщина) — линии, соприкасающейся с госграницей, и частично переходящей на территорию страны-агрессора.

Главком акцентировал:

…Ситуация там [в Сумской области] стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров.

Следует отметить, что актуальные карты боевых действий от военно-аналитического проекта DeepState подтверждают заявления Сырского:

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что вчера, 21 июня, в ISW рассказывали о ситуации на Сумском направлении.