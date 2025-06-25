Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Kyiv Independent, введение антироссийских санкций Западом не смогло остановить рост производства «Искандеров» в РФ.

Согласно расследованию указанного СМИ, в течение 2024 года на российских предприятиях было произведено свыше 700 баллистических ракет этой модели — втрое больше, чем в предыдущем году. Существенную роль в этом сыграл импорт высокоточного оборудования из Китая, Тайваня и Беларуси, который поступал через цепочку посредников, обходя ограничения.

Ключевым производственным центром стал Воткинский завод, специализирующийся на выпуске ракетных комплексов «Искандер», «Ярс», «Булава» и, предположительно, «Орешник». С 2023 года на предприятие начало получать металлообрабатывающее оборудование с ЧПУ, необходимое для высокоточной сборки деталей ракетных систем.

Хотя официальные санкции запрещают поставки такого оборудования в РФ, закупки осуществлялись через мелкие частные компании, в том числе «Уральскую станочную компанию» и «Каурус Альянс». Из 10 зафиксированных импортных контрактов, 8 приходились на материковый Китай, остальные — на Тайвань и Беларусь.

Помимо технологического расширения, завод заметно увеличил свои мощности: было построено два дополнительных производственных корпуса, закуплено свыше 7 000 единиц нового оборудования, а численность персонала выросла на 2 500 сотрудников.

По данным отечественной разведки, к июню 2025 года на вооружении «второй армии мира» находится не менее 900 ракет «Искандер», включая около 600 модификации «М» и 300 — «К». Это свидетельствует о системной подготовке Москвы к длительному конфликту и устойчивому восстановлению ракетных запасов, несмотря на внешнее давление.

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