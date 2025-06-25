Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), помощь благотворительного характера может поступать в различных формах — в виде денежных переводов, переданного имущества, а также бесплатных услуг или выполненных работ.

Существует две основные категории такой помощи:

целевая — предоставляется с четким назначением. Например, она может покрывать расходы на медицинские препараты, питание или предметы первой необходимости;

нецелевая — предоставляется без ограничений по использованию. Получатель сам решает, на что направить средства.

Согласно нормам украинского налогового законодательства, освобождаются от налогообложения пожертвования, если они были получены пострадавшими вследствие:

природных катастроф, эпидемий, аварий;

техногенных или экологических катастроф;

вооруженной агрессии РФ и военных действий, действующих в условиях военного положения.

Если общая сумма нецелевой помощи в течение года превышает необлагаемый минимум (на 2025 год — 4 240 гривен), необходимо задекларировать полученные средства и уплатить налог на сумму превышения.

Пример: при поступлении 10 000 гривен к налогообложению подлежат 5 760 гривен.

Финансовая помощь целевого назначения не подлежит налогообложению независимо от объема, при условии, что она выделена на следующие направления:

медицинские услуги, операции, лечение и реабилитацию;

протезирование и восстановительное лечение;

содержание и поддержку детских домов, интернатов и приютов;

обеспечение деятельности тюремных и геронтологических учреждений;

покрытие расходов ученых;

поддержку спортивных и учебных организаций для детей с инвалидностью;

помощь усыновителям (в пределах 300 000 гривен ежегодно);

другие нужды, прямо указанные в «Налоговом кодексе Украины».

Для целевых средств предусмотрено использование в течение 12 месяцев с момента получения.

В случае финансирования медицинских нужд срок продлевается до 24 месяцев.

Если выделенные деньги не были израсходованы по назначению, их следует либо вернуть жертвователю, либо включить в состав доходов, подлежащих налогообложению.

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