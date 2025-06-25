Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства здравоохранения Украины, в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве не прекращаются ремонтно-восстановительные мероприятия в современном лечебно-диагностическом корпусе, поврежденном в результате недавней ракетной атаки.

На данный момент активно ведется демонтаж в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями на 2-м, 3-м и 6-м этажах. Речь идет об операционных, реанимационных залах, лабораториях и других «чистых» зонах. Специалисты уже удалили старые гипсокартонные перегородки, подвесные потолочные системы, в том числе типа «Армстронг», а также сняли устаревшие потолочные панели в соединительных коридорах.

Особое внимание уделяется герметичности и санитарной безопасности помещений. Так, на 3-м этаже уже установлены новые потолочные конструкции в палатах и холлах, проводится тщательная герметизация стыков между стенами и потолками для предотвращения попадания пыли и микробов.

Восстановление продолжается и снаружи здания. В корпусах Б и В осуществляется демонтаж поврежденной фасадной отделки, а на корпусе Д уже снято более половины облицовки, включая элементы крепежной подсистемы. Это позволит заменить внешний слой фасада более устойчивыми и современными материалами.

Часть новой фасадной плитки уже доставлена на объект, также оформлен заказ на строительные и отделочные материалы для ремонта внутренних помещений на первых трех этажах.

Министерство подчеркивает, что восстановление медучреждения осуществляется в сжатые сроки и с учетом современных стандартов безопасности, чтобы как можно скорее вернуть детям доступ к высококачественной медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Днепре возросла численность жертв баллистической атаки оккупантов.