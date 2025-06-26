Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу адвокатского объединения «Бачинский и партнеры», налоговые обязательства пенсионеров сходны с общими ставками прочих работников.

В Украине для пенсионеров предусмотрено обязательное налогообложение отдельных видов доходов. В частности, если пожилой человек продолжает трудовую деятельность и получает заработную плату, с нее удерживаются следующие налоги:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;

военный сбор — 5%.

К примеру, при официальной зарплате в 10 000 гривен сумма налогов составит:

НДФЛ: 1 800 гривен (10 000 × 0,18);

военный сбор: 500 гривен (10 000 × 0,05).

В итоге из зарплаты будет удержано 2 300 гривен, а к выплате пенсионеру останется 7 700 гривен.

Важно учитывать, что налог на доходы физических лиц распространяется на большинство поступлений: к примеру, на премии, стипендии, а также любые поощрительные выплаты.

Что касается пенсий — на данный момент они освобождены от налогообложения при условии, что не превышают сумму в три минимальные зарплаты. В 2025 году этот лимит составляет 24 000 гривен в месяц (при «минималке» в 8 000 гривен).

Если же пенсионер получает дополнительные доходы (например, от предпринимательской деятельности, аренды имущества или зарплаты), и общая месячная «прибыль» превышает необлагаемый лимит, то налог начисляется на сумму разницы. Размер ставки может составлять 15% либо 20% в зависимости от размера превышения — речь идет о действительно высоких доходах.

Таким образом, налоги для пенсионеров зависят не от самого статуса, а от источников и объемов их доходов.

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