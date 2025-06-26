Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Нацгвардии, военные намерены сотрудничать с правоохранительными структурами в рамках вышеописанного дела, касающегося нападения на офицера бригады спецназначения «Азов» Андрея Кориневича.

Представители Нацгвардии подчеркнули, что осуждают любые противоправные действия, в частности, совершенные против военных, вне зависимости от их места несения службы, званий или принадлежности к подразделениям.

Военные добавили — на текущий момент не прекращается ведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители обязаны провести объективное, беспристрастное и всестороннее расследование указанного инцидента, а два виновных, в случае доказательства их причастности, понесут ответственность, предусмотренную нормами действующего законодательства.

В Нацгвардии резюмировали:

…Следует всегда помнить, что у нас общий враг — это РФ, и мы должны быть в единстве в борьбе против него.

Ранее мы писали о том, что на территории Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами.