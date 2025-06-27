Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, накануне, 26 июня, фиксировалось масштабное передвижение вражеских сил и средств через Мариуполь.

Исходя из слов Андрющенко, со стороны Ростова-Новоазовска-Мариуполя-Пологовского на Бердянское направление проследовало не менее 7 платформ с бронетехникой «второй армии мира», включая танки. Также, наблюдалось перемещение более 40 грузовых автотранспортных средств противника, перевозящих живую силу и боеприпасы.

Кроме того, от Крыма/Херсона/Мариуполя/Новоазовска/Таганрога/Ростова, вероятно, на Сумы, проехала колонна из более, чем 20 грузовиков с живой силой, а также 5 тягачей с бронетехникой класса БМП/БМД.

По мнению Андрющенко, на фоне снижения интенсивности наступательных действий с одной стороны, а с другой — успешных действий ВСУ в Запорожской области, можно предположить, — вскоре «освободители» усилят штурмы под Гуляйполем и Ореховым.

Ранее мы писали о том, что Силы обороны Украины продвинулись на Новопавловском направлении.