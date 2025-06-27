Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Покровское направление сейчас является самым горячим, если учитывать всю 1200-километровую протяженность передовой.

Исходя из слов Сырского, на указанном участке фронта ежедневно фиксируется не менее 50 боестолкновений: именно здесь «вторая армия мира» сформировала наиболее многочисленную ударную группировку — около 111 000 личного состава.

В частности, на текущем этапе войны, «освободители» не оставляют попыток пробиться к админгранице Донетчины, но не только для выполнения каких-то оперативных задач, а прежде всего — для демонстрации своих возможностей.

Сырский добавил: на Покровском направлении диверсионно-штурмовые группы (ДРГ) путинских войск излишне интенсивно накатывались 2 недели назад, но, в итоге, захватчиков уничтожили или обезвредили, а остатки «хороших русских», — отбросили подальше от админграницы.

Главком ВСУ резюмировал:

…Ситуация [на Покровском направлении] под контролем.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что ВСУ добились определенных успехов на Новопавловском направлении.