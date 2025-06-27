Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минфина Украины, в текущем году размер средней заработной платы сотрудников и руководителей центральных госорганах продолжает расти — показатель прибыльности возрос на 15,5 процента если провести сравнение с идентичным периодом 2024 года, достигнув 58 800 гривен.

По размеру официальной зарплаты среди центральных государственных органов лидирует Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — здесь, усреднено, простые работники получают по 114 000 гривен. Топ-20, касающийся зарплат «рядовых» чиновников, выглядит так:

Фото — powerbi.com

В среднем, зарплаты руководителей ведомств достигли отметки в 128 400 гривен, если основываться на показателях мая. На первом месте по уровню оплаты труда находится топ-менеджмент Национального агентства по предотвращению коррупции — 303 500 гривен (пять чиновников). В остальном, «двадцатку» лидеров можно рассмотреть ниже:

Фото — powerbi.com

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