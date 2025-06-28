Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле военно-аналитического проекта DeepState, в пятницу, 27 июня, на Ореховском направлении (Запорожская область), «освободителям» удалось продвинуться в периметре села Степное (Степногорская поселковая община Васильевского района).

Также, аналитики Института изучения войны (ISW), в своей последней сводке от 27 июня, утверждают — в соответствии с геолокационными кадрами, полученными в пятницу, можно сделать вывод — путинские войска недавно смогли переместиться вдоль трассы E-105 Васильевка-Каменское до центральной части Каменского.

Кроме того, согласно идентичным кадрам, обнародованным 26 июня, армия Путина продвинулась юго-восточнее Малой Токмачки, что можно рассмотреть на актуальных картах боевых действий:

Фото — deepstatemap.live

Фото — understandingwar.org

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