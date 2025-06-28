Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, для объявления мобилизации в РФ, кремлевскому тирану Владимиру Путину необходим «какой-то прецедент».

Исходя из слов Тимочко, Путин должен обосновать российскому социуму потребность в расширении мобилизационной кампании, поскольку перед реализацией подобного сценария, «рупорам Кремля» следует изменить информационно-идеологическую парадигму, и не допустить народных волнений. В частности, пропаганда РФ начнет рассказывать россиянам басни про «вставай страна огромная».

Эксперт добавил — Кремль регулярно мониторит настроения российского населения, и вполне понимает, что объявление всеобщей мобилизации, в итоге, приведет к краху РФ.

По указанной причине, Москва вовлекает в войну против Украины северокорейских солдат и иностранных наемников, а также интенсивно вылавливает в пределах России мигрантов, которых МО РФ принуждает пополнять армию Путина.

Тимочко резюмировал:

…Там [в путинских войсках] русских просто единицы, остальные — почти все мигранты.

Ранее мы писали о том, какие признаки свидетельствуют о подготовке РФ к войне против НАТО.