Как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение, опубликованное в аккаунте Truth Social главы Белого дома Дональда Трампа, вышеописанные сведения, распространяемые в СМИ, не соответствуют действительности, а люди, ответственные за подобный вброс — «негодяи».

Исходя из лаконичных слов Трампа, они никогда не слышал о «такой абсурдной идее». Данное предположение иноСМИ является очередным обманом, и на самом деле — «фейковая новость», продвигаемая с целью унижения.

Президент США акцентировал:

…Эти люди [недобросовестные журналисты] больны.

Следует отметить, что согласно предварительному оцениванию, осуществленному специалистами американской разведки, ключевые элементы ядерной инфраструктуры Ирана не были полностью уничтожены после серии авиаударов, нанесенных США вследствие возникновения «необходимости».

Ранее наш информационный портал писал о том, Хаменеи опровергал заявление Трампа и пригрозил расплатой за удары по Ирану.